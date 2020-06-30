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Данные Минздрава Челябинской области по заболеваемости COVID-19 за сутки

Сегодня, 11:57 Категория: Медицина
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На утро 30 июня в Челябинской области подтверждены 7585 случаев заболевания COVID-19( +145 новых подтверждений за сутки).
Всего 4215 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3181 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека:
- атеросклеротический кардиосклероз (COVID-19  сопутствующий) - пациент, 82 года;
- злокачественное новообразованние (COVID-19  сопутствующий) - пациент, 60 лет;
- постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность (COVID-19  сопутствующий) - пациент, 71 год.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 проходят лечение 15 жителей Кыштыма. Под медицинским наблюдением находятся 73 человека.

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Теги: Кыштым Данные на 30 июня Коронавирус Минздрав Челябинской области

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