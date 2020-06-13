В Кыштыме проходят лечение 11 пациентов с диагнозом COVID-19

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На утро 15 июня в Челябинской обалсти подтверждены 4993 случая заболевания COVID-19 (+ 182 новых подтверждения за сутки).

Всего 2463 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 27 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2416 человек.

За прошедшие сутки умерло 5 человек.

От COVID-19:

- пациентка, 73 года;

- пациент, 77 лет;

- пациент, 65 лет;

- пациентка, 47 лет.

От других причин: обширный ишемический инфаркт мозга (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 85 лет.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с диагнозом COVID-19 продолжают лечение 11 человек, из них 3 – кыштымцы. Под медицинским наблюдением остаются 63 человека.