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В больнице Кыштыма десять местных жителей проходят лечение от коронавируса

Сегодня, 13:42 Категория: Медицина
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На утро 2 июля в Челябинской области подтверждены 7859 случаев заболевания COVID-19 (+135 новых подтверждений за сутки).
Всего 4444 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3220 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека: 

- острый лейкоз (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 58 лет;
- хроническая обструктивная болезнь лёгких, ишемическая кардиомиопатия (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 53 года;
- сахарный диабет, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 79 лет.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 проходят лечение десять жителей Кыштыма. Под медицинским наблюдением находятся 75 человек.

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Теги: Кыштым Данные Минздрава на 2 июля Данные по Кыштыму Коронавирус

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