В больнице Кыштыма десять местных жителей проходят лечение от коронавируса

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На утро 2 июля в Челябинской области подтверждены 7859 случаев заболевания COVID-19 (+135 новых подтверждений за сутки).

Всего 4444 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3220 человек.

За прошедшие сутки умерло 3 человека:

- острый лейкоз (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 58 лет;

- хроническая обструктивная болезнь лёгких, ишемическая кардиомиопатия (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 53 года;

- сахарный диабет, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 79 лет.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 проходят лечение десять жителей Кыштыма. Под медицинским наблюдением находятся 75 человек.