В Челябинской области растёт число выздоровевших от коронавируса

Вчера, 13:19 Категория: Медицина

220

0

На утро 3 июля в Челябинской области подтверждены 7993 случая заболевания COVID-19 (+134 новых подтверждений за сутки). Всего 4577 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (133 – за сутки), 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3218 человек.

За прошедшие сутки умерло 3 человека:

- атеросклеротический кардиосклероз (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 61 год;

- последствия ишемического инфаркта головного мозга, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 83 года;

- приобретённая генерализованная миастения, сахарный диабет (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 45 лет.