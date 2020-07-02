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В Челябинской области растёт число выздоровевших от коронавируса

Вчера, 13:19 Категория: Медицина
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На утро 3 июля в Челябинской области подтверждены 7993 случая заболевания COVID-19 (+134 новых подтверждений за сутки). Всего 4577 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (133 – за сутки), 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3218 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека:
- атеросклеротический кардиосклероз (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 61 год;
- последствия ишемического инфаркта головного мозга, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 83 года;
- приобретённая генерализованная миастения, сахарный диабет (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 45 лет.

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Теги: Кыштым Минздрав Челябинской области Данные на 3 июля

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