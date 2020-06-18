Данные Минздрава о заболеваемости коронавирусом в Челябинской области за сутки
Сегодня, 11:49 Категория: Медицина
240
0
На утро 18 июня в Челябинской области подтверждены 5473 случая заболевания COVID-19 (+ 172 новых подтверждений за сутки). Всего 2881 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2457 человек.
За прошедшие сутки умерло 5 человек.
От COVID-19:
- пациентка, 87 лет;
- пациент, 71 год;
- пациентка, 95 лет.
От других причин:
- сахарный диабет, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 76 лет;
- инфекционно-токсический шок (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 89 лет.