Данные Минздрава о заболеваемости коронавирусом в Челябинской области за сутки

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На утро 18 июня в Челябинской области подтверждены 5473 случая заболевания COVID-19 (+ 172 новых подтверждений за сутки). Всего 2881 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2457 человек.

За прошедшие сутки умерло 5 человек.

От COVID-19:

- пациентка, 87 лет;

- пациент, 71 год;

- пациентка, 95 лет.

От других причин:

- сахарный диабет, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 76 лет;

- инфекционно-токсический шок (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 89 лет.