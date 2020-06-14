Данные о новых случаях заражения COVID-19 в Челябинской области

Сегодня, 20:16 Категория: Медицина

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По данным регионального Минздрава на 17 июня, в Челябинской области подтверждены 5301 случай заболевания COVID-19 (+ 170 новых подтверждений за сутки).

Всего 2732 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 31 гражданин переведен в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент - 2441 человек.

За прошедшие сутки умерло 6 человек.

От COVID-19:

- пациентка, 54 года;

- пациент, 62 года;

- пациент, 67 лет;

- пациент, 73 года.

От других причин:

- ишемическая кардиомиопатия (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 88 лет;

- острый инфаркт миокарда (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 80 лет.

В инфекционном отделении кыштымской горбольницы находятся 19 человек с диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Четверо из них – жители нашего города.