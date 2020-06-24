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В Челябинской области более трёх тысяч человек выздоровели от коронавируса

Сегодня, 11:47 Категория: Медицина
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На утро 24 июня в Челябинской области подтверждены 6652 случая заболевания COVID-19 ( +172 новых подтверждения за сутки).
Всего 3531 пациент выздоровел и выписан из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2950 человек.
За прошедшие сутки умерло 4 человека. 

От COVID-19:
- пациентка, 83 года;
- пациентка, 77 лет.
От других причин:
- хроническая обструктивная болезнь лёгких, силикоз (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 95 лет.
- хронический пиелонефрит (COVID-19  сопутствующий) - пациентка, 61 год.

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Теги: Кыштым Минздрав Челябинской области Коронавирус Данные на 24 июня

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