Минздрав Челябинской области сообщает новые данные о распространении COVID-19

Вчера, 16:07 Категория: Медицина

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На утро 12 июня в регионе подтверждены 4493 случаев заболевания COVID-19 (+ 126 новых подтверждений за сутки).

За прошедшие сутки выписаны 122 человека. Всего 2309 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Больных COVID-19 в Челябинской области на данный момент - 2092.

За прошедшие сутки умерло 3 человека.

От COVID-19:

- пациентка, 88 лет;

- пациентка, 84 года.

От других причин: энцефалопатия, отек головного мозга, злокачественное новообразование (коронавирус сопутствующий) - пациент, 57 лет.