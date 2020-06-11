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Минздрав Челябинской области сообщает новые данные о распространении COVID-19

Вчера, 16:07 Категория: Медицина
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На утро 12 июня в регионе подтверждены 4493 случаев заболевания COVID-19 (+ 126 новых подтверждений за сутки).
За прошедшие сутки выписаны 122 человека. Всего 2309 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Больных COVID-19 в Челябинской области на данный момент - 2092.
За прошедшие сутки умерло 3 человека.

От COVID-19:
- пациентка, 88 лет;
- пациентка, 84 года.
От других причин: энцефалопатия, отек головного мозга, злокачественное новообразование (коронавирус сопутствующий) - пациент, 57 лет.

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Теги: Кыштым COVID-19 Данные на 12 июня Минздрав Челябинской области

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