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Зарегистрирована смерть жительницы Кыштыма, у которой ранее был диагностирован коронавирус

Сегодня, 10:52 Категория: Медицина
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Как сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков, жительница Кыштыма была направлена на лечение онкопатологии в больницу Челябинска. Именно там и была диагностирована смерть пациентки.
Причина смерти 63-летней женщины – множественная миелома, гипертоническая болезнь. Коронавирусная инфекция – сопутствующее заболевание. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области информационному агентству «Урал-пресс». Данные были опубликованы минздравом вчера, 22 июня.
Всего за время пандемии в Челябинской области 77 человек умерли от ковидной пневмонии, 44 пациента умерли от иных заболеваний, сопутствующим был COVID-19.

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Теги: Кыштым городская больница коронавирус

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