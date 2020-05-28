В Челябинской области за сутки подтверждено 148 новых случаев COVID-19

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На утро 28 мая в Челябинской области подтверждены 2586 случаев заболевания COVID-19 (+ 148 новых подтверждений за сутки).

1106 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.



Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1433 человека.



За прошедшие сутки умерли 71-летняя женщина (от COVID-19) и 84-летний мужчина (атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, коронавирус был сопутствующим заболеванием).