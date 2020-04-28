Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 11:31 Категория: Медицина
94
0

На утро 28 апреля в регионе подтверждены 432 случая заболевания COVID-19 (+ 19 новых подтверждений за сутки)
49 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Трое граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки.
В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии (сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническая болезнь). Всего за время пандемии в регионе умерло 4 человека.
Сейчас в Челябинской области - 376 больных COVID-19.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Коронавирус Оперативная информация от Минздрава

Похожие публикации:

Оперативная информация от Минздрава Челябинской области на 27 апреля

Оперативная информация на 25 апреля по распространению коронавируса в Челябинской области

В Челябинской области за сутки подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом

В Челябинской области подтверждены 10 новых случаев заражения COVID-19

В Челябинской области выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

Комментарии:

Добавить