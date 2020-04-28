В Челябинской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 11:31 Категория: Медицина

94

0

На утро 28 апреля в регионе подтверждены 432 случая заболевания COVID-19 (+ 19 новых подтверждений за сутки)

49 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Трое граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки.

В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии (сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническая болезнь). Всего за время пандемии в регионе умерло 4 человека.

Сейчас в Челябинской области - 376 больных COVID-19.