Больше 20 жителей Кыштыма заболели коронавирусом с начала пандемии

Сегодня, 13:40 Категория: Медицина

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В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 5 человек, в том числе 4 - жители Кыштыма. С начала пандемии (с марта) всего COVID-19 был подтверждён у 23 кыштымцев, в том числе это работающие и временно проживающие в других территориях региона, но имеющие прописку в Кыштыме.

На утро 22 июня в Челябинской области подтверждены 6298 случая заболевания COVID-19, 187 новых подтвержденных случая COVID-19 за сутки.

Кроме того, 83 случая – это групповой очаг из Челябинского областного клинического центра онкологи и ядерной медицины. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Был произведен забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия. Совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей Минздрава, занимаются эпид.расследованием.

За прошедшие сутки умерло 5 человек.

От COVID-19:

- пациент, 59 лет;

- пациентка, 62 года;

- пациентка, 63 года.

От других причин:

- острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий), пациент, 66 лет;

- множественная миелома, гипертоническая болезнь (COVID-19 сопутствующий), пациентка, 63 года.