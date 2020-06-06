В Кыштыме проходят лечение девять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19

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По данным регионального министерства здравоохранения, на утро 8 июня в Челябинской области подтверждены 3993 случаев заболевания COVID-19 (+ 147 новых подтверждений за сутки).

Всего 1867 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 14 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2053 человек.

За прошедшие сутки умерло 2 человека от COVID-19: 68-летний пациент и 64-летняя пациентка.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 9 пациентов, из них 3 – жители Кыштыма. Под медицинским наблюдением находятся 34 человека.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции, первичного фильтра и повышенной настороженности к признакам заболеваний.