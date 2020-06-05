В Кыштыме проходят лечение два пациента с диагнозом COVID-19

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Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, на утро 5 июня в Челябинской области подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 (+131 новое подтверждение за сутки).

Всего 1651 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 13 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19:

– пациент, 68 лет;

– пациентка, 65 лет;

– пациент, 72 года.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент –1884 человека.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2 пациента – жители соседних территорий. Под медицинским наблюдением остаются 28 человек.