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В Кыштыме проходят лечение два пациента с диагнозом COVID-19

Сегодня, 12:10 Категория: Медицина
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Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, на утро 5 июня в Челябинской области подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 (+131 новое подтверждение за сутки).
Всего 1651 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 13 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19:
– пациент, 68 лет;
– пациентка, 65 лет;
– пациент, 72 года.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент –1884 человека.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2 пациента – жители соседних территорий. Под медицинским наблюдением остаются 28 человек.

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Теги: Кыштым Оперативная информация COVID-19

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