В Челябинской области число заражённых COVID-19 превысило две тысячи человек

Вчера, 12:18 Категория: Медицина

392

0

На утро 21 мая в регионе подтверждены 2052 случаев заболевания COVID-19 (+ 83 новых подтверждений за сутки).



Всего 725 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.



За прошедшие сутки умер пациент 69 лет, причина смерти – сердечная патология (COVID-19 сопутствующий). Десять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.



В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 проходят лечение 7 пациентов (1 - житель Кыштыма, 6 - жители соседних территорий). Под медицинским наблюдением остаются 52 человека, направленных на самоизоляцию.



8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.