В Челябинской области число заражённых COVID-19 превысило две тысячи человек
Вчера, 12:18 Категория: Медицина
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На утро 21 мая в регионе подтверждены 2052 случаев заболевания COVID-19 (+ 83 новых подтверждений за сутки).
Всего 725 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки умер пациент 69 лет, причина смерти – сердечная патология (COVID-19 сопутствующий). Десять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 проходят лечение 7 пациентов (1 - житель Кыштыма, 6 - жители соседних территорий). Под медицинским наблюдением остаются 52 человека, направленных на самоизоляцию.
8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.