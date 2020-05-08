Данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Челябинской области

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На утро 10 мая в регионе подтверждены 1138 случаев заболевания COVID-19 (+ 80 новых подтверждений за сутки).

263 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерла пациентка 76 лет, причина смерти - пионефроз с исходом в урологический сепсис (COVID-19 сопутствующее).

Больных COVID-19 в регионе на данный момент - 856 человек, среди них двое жителей Кыштыма.

Госпитализированные получают все необходимое лечение. Для подтверждения диагноза взяты дополнительные тесты. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.

8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.

Актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф