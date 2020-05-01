В Челябинской области подтверждены новые случаи заражения COVID-19
Сегодня, 11:01 Категория: Медицина
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По информации регионального Минздрава на утро 1 мая в Челябинской области подтверждены 578 случаев заболевания COVID-19 (+ 31 новое подтверждение за сутки).
66 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
6 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло 2 человека. Один пациент - от онкологического заболевания (COVID-19 сопутствующее). Второй пациент - от коронавирусной инфекции (пневмонии).
Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.
Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.
Актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф