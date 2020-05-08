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В Челябинской области число заразившихся Covid-19 приближается к тысяче

Сегодня, 11:11 Категория: Медицина
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На утро 8 мая в Челябинской области подтверждены 967 случаев заболевания COVID-19 (+ 68 новых подтверждений за сутки).


188 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.


Больных COVID-19 на данный момент – 762 человек. Среди жителей Кыштыма заболевших нет.


За прошедшие сутки умерла 81-летняя пациентка. Сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующее).


8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.


Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.


Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.
Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.

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Теги: Кыштым Пандемия коронавируса Оперативная информация

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