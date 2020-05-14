Число заболевших Covid-19 в Челябинской области за сутки превысило 100 человек
Сегодня, 12:01 Категория: Медицина
199
0
На утро 14 мая в регионе подтверждены 1438 случаев заболевания COVID-19 (+105 новых подтверждений за сутки).
438 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Девять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умер пациент 61 год, причина смерти – ковидная пненвмония.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент - 976 человек.
Госпитализированные получают необходимое лечение. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Напомним, в Кыштымской городско больнице сейчас находятся трое заболевших коронавирусной инфекцией (жительница Кыштыма и двое иногородних пациентов).
8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.
Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.