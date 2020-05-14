Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Число заболевших Covid-19 в Челябинской области за сутки превысило 100 человек

Сегодня, 12:01 Категория: Медицина
199
0

На утро 14 мая в регионе подтверждены 1438 случаев заболевания COVID-19 (+105 новых подтверждений за сутки).
438 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Девять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

 

За прошедшие сутки умер пациент 61 год, причина смерти – ковидная пненвмония.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент - 976 человек.


Госпитализированные получают необходимое лечение. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.


Напомним, в Кыштымской городско больнице сейчас находятся трое заболевших коронавирусной инфекцией (жительница Кыштыма и двое иногородних пациентов).


8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.


Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.


Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Оперативная информация Коронавирусная инфекция

Похожие публикации:

В Челябинской области впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших за сутки

Данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Челябинской области

В Челябинской области число заразившихся Covid-19 приближается к тысяче

В Челябинской области больше 40 подтверждённых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Челябинской области растёт число заражённых COVID-19

Комментарии:

Добавить