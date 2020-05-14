Число заболевших Covid-19 в Челябинской области за сутки превысило 100 человек

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На утро 14 мая в регионе подтверждены 1438 случаев заболевания COVID-19 (+105 новых подтверждений за сутки).

438 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Девять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умер пациент 61 год, причина смерти – ковидная пненвмония.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент - 976 человек.



Госпитализированные получают необходимое лечение. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.



Напомним, в Кыштымской городско больнице сейчас находятся трое заболевших коронавирусной инфекцией (жительница Кыштыма и двое иногородних пациентов).



8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.



Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.



Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.