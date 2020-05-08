В Кыштыме госпитализированы два человека с положительными тестами на коронавирусную инфекцию

Вчера, 20:37 Категория: Медицина

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Сегодня во второй половине дня поступила информация о двух случаях COVID-19. В инфекционное отделение Кыштымской городской больницы в отдельные изолированные боксы госпитализированы два человека с положительным тестом на COVID-19.



Это жители Кыштыма. Женщина (34 года) вернулась в город из Москвы. В аэропорту Челябинска был взят тест, он показал отрицательный результат. Находилась на самоизоляции. Повторный тест оказался положительным.

Мужчина (48 лет) был выписан из больницы г.Миасса. При ухудшении состояния обратился в городскую больницу, где ему была оказана экстренная помощь и взят тест на COVID -19, который оказался положительным.



Госпитализированные получают все необходимое лечение. Для подтверждения диагноза взяты дополнительные тесты. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.