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В Кыштыме снова появился условно-положительный результат на коронавирусную инфекцию

Сегодня, 14:47 Категория: Медицина
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За медицинской помощью в кыштымскую больницу обратился житель нашего города. Он пожаловался на признаки ОРВИ. Однако у пациента сразу был взят анализ ещё и на коронавирусную инфекцию.

 

Первичный результат оказался положительным. Как и полагается, сейчас его перепроверяют.

 

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, пациент находится в изоляции на стационарном лечении.

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Теги: Кыштым коронавирус

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