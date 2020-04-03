В Кыштыме снова появился условно-положительный результат на коронавирусную инфекцию

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За медицинской помощью в кыштымскую больницу обратился житель нашего города. Он пожаловался на признаки ОРВИ. Однако у пациента сразу был взят анализ ещё и на коронавирусную инфекцию.

Первичный результат оказался положительным. Как и полагается, сейчас его перепроверяют.

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, пациент находится в изоляции на стационарном лечении.