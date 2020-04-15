В Челябинской области ещё на пять заболевших коронавирусом стало больше
Сегодня, 12:22 Категория: Медицина
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Обновлённую статистику озвучил сегодня глава региона Алексей Текслер. За последние сутки количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло с 50 до 55.
22 пациента выздоровели и выписаны из больниц. На госпитализации остаётся 33 человека (Челябинск - 12, Кизильский район - 6, Магнитогорск - 5, Бреды - 2, Миасс- 1, Аша - 1, Сосновский район - 1, Снежинск - 3, Копейск - 1, Коркинский район - 1).
Условно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции - 1.
Что касается Кыштымского городского округа, ни одного подтверждённого случая заражения новой инфекцией по-прежнему нет.
С 15 апреля анализы, взятые в Челябинской области, перестанут отправлять в новосибирскую лабораторию «Вектор». Подтверждать их будет региональная лаборатория Роспотребнадзора.
Алексей Текслер сообщил, что начинается тестирование на коронавирус сотрудников крупных торговых сетей, продавцов супермаркетов, кассиров. До этого тестирование прошли врачи и полицейские.
Пасхальные богослужения будут показаны в онлайн-режиме на челябинских телеканалах. Поэтому губернатор ещё раз призвал южноуральцев остаться дома в православный праздник. О полном закрытии церкви речи не идёт. Также в родительский вторник лучше воздержаться от поездок на кладбище.
Источник: 1obl.tv