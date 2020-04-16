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Опять на пять: в Челябинской области число заражённых коронавирусом увеличилось ещё на пять человек

Вчера, 11:04 Категория: Медицина
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По данным на сегодняшнее утро, в Челябинской области зарегистрировано ещё пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество заболевших – 60. При этом 26 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

 

На госпитализации остаются 34 человека (Челябинск - 12, Кизильский район - 4, Магнитогорск - 5, Бреды - 2, Миасс- 1, Ашинский район - 2, Сосновский район - 1, Снежинск - 3, Копейск - 1, Коркинский район - 1, Красноармейский район - 1, Чебаркульский район - 1).

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Теги: Челябинская область коронавирус статистика

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