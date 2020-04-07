В Челябинской области подтверждён новый случай заражения коронавирусом

Вчера, 15:04 Категория: Общество

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В Челябинской области по данным на 7 апреля подтверждён новый случай заражения коронавирусом.

Всего в регионе диагноз подтверждён у 32 человек.

На госпитализации остаются 28 пациентов (Челябинск - 13, Кизильский район - 5, Магнитогорск - 3, Златоуст - 1, Бреды - 4, Верхнеуральск - 2)

Сегодня во время брифинга губернатор Алексей Текслер напомним, что было принято решение выплачивать одиноким матерям по пять тысяч рублей. Также 15 апреля будет дан старт акции по выдаче продуктовых наборов. Их будут получать одинокие инвалиды и пожилые люди старше 65 лет. Состав наборов уже известен, его опубликует региональное министерство социальных отношений.

– Ещё раз обращаюсь ко всем южноуральцам. Не пренебрегайте мерами безопасности, профилактики, которые сегодня даны органами власти и медиками, – сказал Алексей Леонидович.

Вчера, 6 апреля, стало известно, что анализ на коронавирус пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся дал условно-положительный результат. В настоящее время ожидается подтверждение из новосибирского "Вектора".

– Он чувствует себя хорошо. Отработаны его контакты. Вчера мы исследовали 24 человека из ближнего круга, с кем он непосредственно общался. У всех анализы отрицательные. Сегодня продолжим эту работу, – рассказал губернатор.

По празднованию 9 Мая пока нет решения. Глава региона рассчитывает, что к этому моменту ситуация может улучшиться. Вся необходимая подготовка к общенациональному празднику идет в плановом и штатном режиме.

Много вопросов возникает по возобновлению работы парикмахерских.

– Это важная составляющая для качества жизни наших людей, но мы также взяли паузу и ежедневно анализируем ситуацию, – добавил глава региона.





