В Челябинской области растёт число подтверждённых случаев COVID-19

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На утро 14 апреля в Челябинской области подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19 (пять новых подтверждений со вчерашнего дня).

13 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

На госпитализации остаются 37 человек (Челябинск - 13, Кизильский район - 6, Магнитогорск - 7, Бреды - 4, Верхнеуральск - 2, Миасс- 1, Аша - 1, Сосновский район - 1, Снежинск - 2).

Условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 2 человека (1 новый случай).

8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.

На сайте правительства Челябинской области опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса: https://pravmin74.ru/novosti/otvety-na-glavnye-voprosy-o-rezhime-samoizolyacii-56716

Также, актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф