В Челябинской области подтверждены три новых случая заражения COVID-19

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Министерство здравоохранения Челябинской области предоставило сайту «КР» оперативную информацию на сегодня, 4 апреля.

В Челябинской области на данный момент Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждены 26 случаев заболевания COVID-19.

Двое из подтверждённых уже выписаны. Итого на госпитализации остаются 24 человека (Челябинск –13, Кизильский район – 5, Магнитогорск –1, Златоуст –1, Бреды –2, Верхнеуральск –2)



Условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 3.

Южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Выдача больничных листов осуществляется дистанционно – в электронном виде либо участковым врачом на дому.

8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции – 8-351-269-77-77.



На сайте правительства Челябинской области опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса: https://pravmin74.ru/novosti/otvety-na-glavnye-voprosy-o-rezhime-samoizolyacii-56716

Также, актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф



Пункт временного размещения для здоровых граждан, прилетевших из других стран и имеющих вид на жительство в РФ, перемещён в санаторий-профилакторий «Изумруд». На данный момент из противотуберкулёзного диспансера туда доставлены 17 человек, без признаков заболевания, которые продолжают находиться под постоянным наблюдением врачей две недели.

За правопорядком следят сотрудники охранного предприятия.