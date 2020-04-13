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В Челябинской области тестируют электронную систему выдачи спецпропусков

Сегодня, 12:08 Категория: Общество
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Сегодня, 13 апреля, во время ежедневной видеоконференции Алексей Леонидович сообщил, что за сутки в Новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей Челябинской области.

 

Таким образом, всего в регионе подтверждено 45 случаев заражения. Условно подтвержденных – 3. Всего анализов из «Вектора» ожидают девять южноуральцев.


Двенадцать жителей региона выздоровели и выписаны из больниц.

Борт с медицинскими изделиями, закупленных Русской медной компанией, успешно приземлился в Екатеринбурге. Скоро грузовики с благотворительной помощью выедут в Челябинск. Груз будет принят на областном аптечном складе. В его составе: 1,5 миллиона масок, три тысячи очков, 150 тысяч перчаток и защитные костюмы для врачей.


Средства защиты будут распределены между медицинскими учреждениями Челябинской области.


В Челябинской области тестируют электронную систему выдачи спецпропусков для передвижения по городу. С 13 апреля начнётся тестирование системы, решение о её запуске будет принято после 19 апреля.

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Теги: Кыштым Кыштымский рабочий Губернатор Алексей Текслер

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