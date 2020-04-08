В прямом эфире ОТВ южноуральцы получат ответы на самые важные вопросы о коронавирусе

Вчера, 18:12 Категория: Медицина

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Авторы программы «Большая студия» медиахолдинга ОТВ предлагают жителям Челябинской области задать волнующие их вопросы о коронавирусной инфекции врачу-инфекционисту городской клинической больницы № 9 Елене Корнеевой. Она станет гостем в студии.

– В чём особенности новой инфекции? Что сейчас происходит с теми, кому поставили диагноз «коронавирус»? Если в Челябинской области говорят о четверых выздоровевших, то как их лечили?

Медиахолдинг ОТВ запускает сбор вопросов, на самые интересные из которых Елена Корнеева ответит в прямом эфире «Большой студии» сегодня, 8 апреля, в 19:30, на телеканале ОТВ. Жителей региона призывают записать видео или текстовые сообщения и разместить их под постом в группе «Первого областного» в «ВКонтакте» или в Инстаграме.