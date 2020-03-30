Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл брифинг по ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией

Вчера, 10:28 Категория: Общество

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Сегодня, 30 марта, в прямом эфире Первого областного канала состоялся брифинг губернатора Челябинской области. Алексей Текслер рассказал о распространении коронавирусной инфекции на территории Южного Урала.

Так, по последним данным на 30 марта, в Челябинской области зарегистрировано 14 фактов коронавирусной инфекции, из них в десяти случаях болезнь протекает в лёгкой форме. Алексей Леонидович напомнил о необходимости оставаться дома.

– Прошу жителей региона без острой необходимости не покидать дома. Поводом для этого может стать поход на работу, в магазин, аптеку, салон сотовой связи, вынос мусора и выгул домашних животных, – сказал Алексей Текслер. – Мы окажем дополнительную поддержку тем медикам, которые сейчас работают на передовой. Прорабатываем вопрос о дополнительном финансовом стимулировании. На медиков сейчас возложена огромная нагрузка.

Сегодня ожидается поступление 100 тысяч медицинских масок из Еманжелинска, где есть производство. По распределению Минпромторга до 3 апреля регион планирует получить ещё 1,5 миллиона масок. Сейчас все медицинские учреждения обеспечены масками.

На горячую линию Челябинской области поступило более 15 тысяч звонков от южноуральцев. Оформлено 2300 заявок по доставке продуктов одиноким и пожилым людям.

В регионе откроется 617 дежурных групп на базе 507 детских садов. Две из них работают в Кыштыме на базе детских садов № 24 и 27. Звонки кыштымцев, относящиеся к сфере образования, принимаются с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефонам: 8 (351-51) 4-02-06 и 8-950-74-23-677.

– Сегодня будет проведён очередной экономический штаб. Мы разрабатываем второй пакет мер по поддержке для бизнеса и предприятий. Для нас важно сейчас не допустить сокращения работников на предприятиях, прежде всего в сферах услуг. Будем поддерживать людей исходя из возможностей нашего бюджета, – сказал губернатор.