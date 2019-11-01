Областное телевидение перейдёт на цифровое телевещание

Автор: КР от Вчера, 10:00 Категория: Общество

Во всех регионах России 29 ноября начнётся вещание обязательных общедоступных региональных телеканалов в цифровом формате в эфире Общественного телевидения России на девятой кнопке.

В Челябинской области Областной телеканал будет осуществлять врезку в телеканал ОТР. Увидеть передачи Областного телевидения в цифровом качестве южноуральцы смогут ежедневно, с 6 до 9 и с 17 до 19 часов по местному времени.

Для того, чтобы обеспечить врезку региональных телеканалов в телеканал ОТР, по всей стране проведут перенастройку оборудования для приёма цифрового сигнала. Технические работы будут выполнены в ночь с 14 на 15 ноября. Возможно, что после их проведения жителям региона будет необходимо перенастроить или перезагрузить свои телевизоры или цифровые приставки (отключить от сети питания, подождать три минуты и снова включить).

Помочь южноуральцам в перенастройке цифрового оборудования готовы специалисты горячей линии по телефону 8-800-220-20-02.

Объём региональной врезки телеканала ОТВ в телеканал ОТР составит пять часов в день. Они будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок составят новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.