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Борис Дубровский – о развитии Южного Урала

Автор: КР от Сегодня, 00:03 Категория: Политика

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов в ходе сегодняшней пресс-конференци. Начало трансляции в 9-00 по местному времени.

 

Начало трансляции 22.08.17 г. в 9-00 по местному времени

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