Борис Дубровский – о развитии Южного Урала
Автор: КР от Сегодня, 00:03 Категория: Политика
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов в ходе сегодняшней пресс-конференци. Начало трансляции в 9-00 по местному времени.
Начало трансляции 22.08.17 г. в 9-00 по местному времени
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