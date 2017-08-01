Борис Дубровский – о развитии Южного Урала

Автор: КР от Сегодня, 00:03 Категория: Политика

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов в ходе сегодняшней пресс-конференци. Начало трансляции в 9-00 по местному времени.

Начало трансляции 22.08.17 г. в 9-00 по местному времени