В Челябинской области выявлено четыре новых случая заражения COVID-19

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По данным министерства регионального здравоохранения на 6 апреля, в Челябинской области Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждён 31 случай заболевания COVID-19 (из них 4 новых).

Четверо из подтверждённых выписаны.

Итого на госпитализации остаются 27 человек (Челябинск - 13, Кизильский район - 5, Магнитогорск - 2, Златоуст - 1, Бреды - 4, Верхнеуральск - 2)



Всего в Челябинской области обследовано на COVID-19 свыше 12 000 человек. За последние сутки проведено 1300 тестов.

Южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Выдача больничных листов осуществляется дистанционно – в электронном виде либо участковым врачом на дому.



8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.



На сайте правительства Челябинской области опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса: https://pravmin74.ru/novosti/otvety-na-glavnye-voprosy-o-rezhime-samoizolyacii-56716

Также, актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф

Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. Выходить на улицу только в необходимых случаях: на работу, в магазин или аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор. И, конечно, не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать дистанцию от прохожих, выходя на улицу. При первых признаках недомогания следует обращаться к врачу.