Оперативная информация на 5 апреля о распространении COVID-19 в Челябинской области

Сегодня, 12:04 Категория: Медицина

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По информации регионального министерства здравоохранения в Челябинской области на данный момент Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждены 27 случаев заболевания COVID-19 (из них один новый случай).

Четверо из подтверждённых выписаны.

Итого на госпитализации остаются 23 человека (Челябинск - 11, Кизильский район - 5, Магнитогорск - 2, Златоуст - 1, Бреды - 2, Верхнеуральск - 2)

Условно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции – 5.



Южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Выдача больничных листов осуществляется дистанционно – в электронном виде либо участковым врачом на дому.



8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции – 8-351-269-77-77.



На сайте правительства Челябинской области опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса: https://pravmin74.ru/novosti/otvety-na-glavnye-voprosy-o-rezhime-samoizolyacii-56716

Также актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф

Пункт временного размещения для здоровых граждан, прилетевших из других стран и имеющих вид на жительство в РФ, перемещён в санаторий-профилакторий «Изумруд». На данный момент под постоянным наблюдением врачей находятся 15 человек без признаков заболевания.

За правопорядком следят сотрудники охранного предприятия.



Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. Выходить на улицу только в необходимых случаях: на работу, в магазин или аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор. Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать дистанцию от прохожих, выходя на улицу. При первых признаках недомогания – обращаться к врачу.