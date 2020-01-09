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В Кыштыме увеличится заработная плата

Вчера, 14:56 Категория: Экономика и бизнес
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С первого января минимальный размер оплаты труда увеличился на 850 рублей и составил 12 тысяч 130 рублей. В прошлом году он был на отметке 11 тысяч 280 рублей.

 

В Челябинской области МРОТ для внебюджетного сектора экономики вырастет на семь с половиной процентов и составит 13 тысяч 949 рублей. Платить ниже этого уровня работодатели не имеют право.

 

Прожиточный минимум на Южном Урале для трудоспособного жителя составляет 11 тысяч 29 рублей. А средняя зарплата в регионе – почти 36,5 тысяч рублей.

 

С первого января не изменится пособие по безработице. С учётом уральского коэффициента минимальный размер составляет 1 725 рублей. Максимальный – 9020 рублей.

 

Пособие по безработице начисляется от среднего заработка по последнему месту работы: 75 процентов в первые три месяца, 60 процентов в следующие четыре месяца, 45 процентов – в дальнейшем. При этом размер пособия по безработице не может быть выше установленной максимальной величины.

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Теги: Кыштым размер оплаты труда пособие по безработице

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