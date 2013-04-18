В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума
Автор: КР от Сегодня, 16:56 Категория: Общество
С 1 апреля в Челябинской области пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, повысились на 1,5 процента. В Кыштыме под индексацию попали 1228 пенсионеров, из которых 1084 – получатели социальных пенсий. Также с 1 апреля были доиндексированы на 0,38 процента страховые пенсии (без фиксированной выплаты). Таким образом, общий объём индексации страховых пенсий, с учётом февральской, составил 5,8 процента.
Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника управления ПФР в Кыштыме Андрей Кирюшин, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, страховые пенсии вырастут в августе. Максимально возможная прибавка будет равна денежному эквиваленту трёх пенсионных баллов.
В этом году, как и в прошлом, в Кыштымском округе не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума, установленного для этой категории населения в Челябинской области. На 2017 год он установлен в размере 8523 рублей (в 2016-м было 8499 рублей). Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума.
Комментарии
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (slesar)
ХА-ХА-ХА Ну, спасибо Только вы напишите в газете, как имея в кармане 8523 рубля, заплатить за ЖКХ, купить лекарств, еду Не говорю про то, что надо одеться >>>
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Меня сегодня оштрафовали это побор называется Пока рылся в инете чтобы узнать реально ли это законно (ну да я слоупок))), наткнулся на статью добротную http: zanuda info новые-штрафы-за-отсутс >>>
Есть шипы – должна быть и наклейка. Водители Кыштыма могут угодить под штрафы за отсутствие знаков на авто (Серёга)
Кому в бошку пришла идея штрафовать за отсутствие знака "Ш" если через пару недель надо будет переобуваться на лето >>>
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На текущий момент Каслинский район является одним из самых проблемных в Челябинской области Там существует политический кризис, ряд острых проблем в сфере строительства, ЖКХ, соцобеспечения, дорож >>>
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помни-преступность не имеет национальности >>>
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