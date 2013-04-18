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В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума

Автор: КР от Сегодня, 16:56 Категория: Общество

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С 1 апреля в Челябинской области пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, повысились на 1,5 процента. В Кыштыме под индексацию попали  1228   пенсионеров, из которых 1084 – получатели социальных пенсий. Также с 1 апреля были доиндексированы на 0,38 процента страховые пенсии (без фиксированной выплаты). Таким образом, общий объём индексации страховых пенсий, с учётом февральской,  составил 5,8 процента.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника управления ПФР   в  Кыштыме     Андрей Кирюшин, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, страховые пенсии вырастут в августе. Максимально возможная прибавка будет равна денежному эквиваленту трёх пенсионных баллов.

 

В этом году, как и в прошлом, в Кыштымском округе не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума, установленного для этой категории населения в Челябинской области. На 2017 год он установлен в размере 8523 рублей (в 2016-м было 8499 рублей). Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума.

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  • slesar

  • Сегодня, 17:49
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  • Регистрация: 18.04.2013
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ХА-ХА-ХА !!! Ну, спасибо. Только вы напишите в газете, как имея в кармане 8523 рубля, заплатить за ЖКХ, купить лекарств, еду. Не говорю про то, что надо одеться.
 
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