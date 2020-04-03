Сегодня, 11:31 Категория: Общество

1 547

0

Режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 19 апреля включительно. Такое решение принял губернатор региона Алексей Текслер.

Отмена режима будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации на Южном Урале. Решение на последующие недели будет приниматься позднее.

По состоянию на 3 апреля в Челябинской области коронавирус подтвержден у 23 человек. Условно диагноз подтвержден у пятерых.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля. При этом он наделил глав регионов расширенными полномочиями по определению комплекса ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусом.