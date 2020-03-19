Для получения семейных пособий южноуральцам не придётся собирать большое количество справок

Сегодня, 17:38 Категория: Общество

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Фото с сайта gubernator74.ru

Сегодня участники заседания правительства Челябинской области рассмотрели ряд вопросов, касающихся социальной поддержки различных категорий южноуральцев, в том числе семей с детьми и ветеранов.

Был рассмотрен вопрос реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Губернатор Алексей Текслер напомнил, что в июле этого года южноуральские семьи начнут получать выплаты в рамках озвученных президентом РФ мер господдержки семей с детьми от трех до семи лет, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Семьям, в которых ребенок родился в период с 1 января по 1 июля, будет сделан необходимый расчёт и предоставлена выплата за весь период.

По поручению главы региона процесс получения помощи сделают максимально удобным и комфортным для людей: «Мы уходим от сбора большого количества справок и ограничимся заявлением с подтверждением личности в установленном порядке. Далее будет уже обеспечено межведомственное взаимодействие».