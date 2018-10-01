В Кыштыме главный врач городской больницы попрощался с коллегами

Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: Медицина

Главный врач Кыштымской центральной городской больницы Владислав Логинов вчера попрощался с коллегами, поблагодарил их за совместную работу и провёл последний день на рабочем месте.

На должность главного врача, житель города Озёрска, Владислав Сергеевич Логинов был назначен 15 января 2016 года. Своё решение об увольнении он объяснил семейными обстоятельствами. По имеющейся информации, он вместе с семьёй намерен переехать в другой регион.

С сегодняшнего дня исполнять обязанности главного врача будет Игорь Усков.

– Мы продолжаем работать в штатном режиме, – сказал сайту «КР» Игорь Геннадьевич. – Все намеченные планы – в стадии реализации и находятся на контроле.

Напомним, до конца года в центральной городской больнице должны быть капитально отремонтированы инфекционное отделение и кровля поликлиник №1. Однако к работам так и не приступили. Сейчас идёт конкурсная процедура определения подрядчика.