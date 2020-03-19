Жительница Кыштыма находится в самоизоляции после отдыха во Вьетнаме

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На этой неделе из Вьетнама вернулась жительница Кыштыма. Несмотря на отличное самочувствие, молодая женщина позвонила в местную больницу, чтобы, как полагается, соблюсти все меры профилактики по распространению коронавирусной инфекции.

Домой к путешественнице пришёл врач-терапевт. Женщину осмотрели, измерили температуру. Несмотря на то, что поводов для беспокойства нет, в течение двух недель она должна находиться дома и избегать тесных контактов с окружающими. Врач будет приходить к ней и следить за состоянием здоровья ежедневно.

Напомним, ранее в карантине кыштымской больницы оказалась семейная пара, где муж побывал в командировке в Японии. Анализы, взятые на коронавирусную инфекцию, ни у одного из них не подтвердили болезнь.