Нужно ли кыштымцам опасаться коронавируса?

Вчера, 16:40 Категория: Медицина

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В середине января власти Китайской народной республики закрыли на карантин многомиллионный город Ухань. Именно там были зафиксированы первые случаи заболевания. В нашу страну вирус пришёл в конце месяца. Заболевание диагностировали у двух жителей Забайкалья и Тюмени.

В инфекционном отделении Кыштымской центральной городской больницы оборудована палата-бокс, оснащённая отдельным входом. В случае необходимости, при подозрении на коронавирус пациента изолируют от остальных больных. Однако медперсонал, да и каждый из нас, надеется, что эта зараза всё же обойдёт Челябинскую область стороной.

– По большому счёту, коронавирусная инфекция не опаснее, чем, скажем, высокопатогенный грипп, – говорит заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист кыштымской больницы Илона Мыларщикова. – Если человек при первых признаках недомогания незамедлительно обратится за медицинской помощью, болезнь будет протекать в нетяжёлой форме и, как правило, без последствий. Что касается коронавируса, у 80 процентов заразившихся им отмечается сухой кашель. В 90 процентах случаев будет высокая температура, затруднённое дыхание и боль за грудиной. Ещё в 20 процентах случаев болезнь начинается с расстройства кишечника.

О мерах профилактики коронавирусной инфекции читайте в предстоящем номере газеты «Кыштымский рабочий».