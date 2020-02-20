В Челябинской области вступают в силу усиленные меры поддержки медицинских специалистов

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Губернатор Алексей Текслер на заседании правительства Челябинской области уделил особое внимание мерам государственной поддержки, призванным решить проблему дефицита кадров.

По словам губернатора, необходимо в ближайшие годы удовлетворить острую потребность в медиках. Чтобы закрыть кадровый дефицит, нужно ежегодно привлекать в больницы и поликлиники области около 400 врачей. Для этого в регионе меняется порядок приёма в вузы по медицинским специальностям.

– Основной механизм – это целевые квоты, которые будут сформированы по заявкам территорий. По поручению президента России мы эту работу уже начали, – подчеркнул Алексей Леонидович. – По специальности «Лечебное дело» целевыми будут 70 процентов бюджетных мест, в «Педиатрии» – 75 процентов, а на ординатуре по самым дефицитным направлениям целевое обучение станет 100-процентным. Надо сказать, что мы дополнительно к федеральным целевикам добавили в ординатуре и квоты на так называемую губернаторскую ординатуру. То есть четвертую часть ординаторов будем финансировать из регионального бюджета. По сути, все ребята, которые хотят поступить в ординатуру у нас в регионе, должны такую возможность иметь. Сейчас многие из них уезжают в другие регионы и не всегда возвращаются.

Привлечению кадров в больницы городов и районов Южного Урала будет способствовать система мер поддержки врачей и молодых специалистов: выплата подъёмных при переезде в отдаленные муниципалитеты и компенсация расходов на услуги ЖКХ.

В интервью «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков сообщил, что в конце прошлого года в штате числился 91 врач. Это неплохой показатель. В местную больницу пришли работать врач-терапевт, три врача-хирурга, врач-патологоанатом и нефролог. Отрадно отметить, что два сотрудника прошли обучение на базе Челябинской областной больницы и будут применять совершенно новый для Кыштыма метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

С этого года в регионе увеличивается финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участники которых также смогут купить комфортное жильё.

Раньше размер субсидии составлял один миллион рублей для врача и полмиллиона рублей для фельдшера, сейчас будет – полтора миллиона и 750 тысяч соответственно.

Единовременные выплаты будут зависеть от особенностей местности, в которую врачи и фельдшеры приедут работать. Полтора миллиона рублей составит областная субсидия для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров, прибывших или переехавших в удаленные и труднодоступные территории региона. Один миллион рублей получат врачи и 500 тысяч рублей фельдшеры, прибывшие в сельские населённые пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, не относящиеся к удаленным и труднодоступным, а также города с населением до 50 тысяч человек.

