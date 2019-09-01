В Челябинской области предпринимается новая попытка решить проблему дефицита врачей

Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Медицина

Речь идёт о проекте «Губернаторская ординатура», в рамках которого молодые специалисты получат места для обучения на этом уровне.

– Мы общались с руководством Южно-Уральского государственного медицинского университета о том, какие меры необходимо предпринять. Будет создан проект, чтобы увеличить квоту, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Сейчас в южноуральских больницах не хватает около трёх тысяч врачей.

Будет расширяться и адресный целевой набор будущих специалистов в вузы, чтобы после обучения у докторов уже было место работы.

Также руководитель региона отметил, что в нашей области запускается дополнительная программа по поддержке врачей – им предоставят сертификат на получение жилья в любом городе Южного Урала.