В Челябинской области предпринимается новая попытка решить проблему дефицита врачей Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Медицина 0 Речь идёт о проекте «Губернаторская ординатура», в рамках которого молодые специалисты получат места для обучения на этом уровне. – Мы общались с руководством Южно-Уральского государственного медицинского университета о том, какие меры необходимо предпринять. Будет создан проект, чтобы увеличить квоту, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Сейчас в южноуральских больницах не хватает около трёх тысяч врачей. Будет расширяться и адресный целевой набор будущих специалистов в вузы, чтобы после обучения у докторов уже было место работы. Также руководитель региона отметил, что в нашей области запускается дополнительная программа по поддержке врачей – им предоставят сертификат на получение жилья в любом городе Южного Урала. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить