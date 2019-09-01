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В Челябинской области предпринимается новая попытка решить проблему дефицита врачей

Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Медицина

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Речь идёт о проекте «Губернаторская ординатура», в рамках которого молодые специалисты  получат места для обучения на этом уровне.

 

– Мы общались с руководством Южно-Уральского государственного медицинского университета о том, какие меры необходимо предпринять. Будет создан проект, чтобы увеличить квоту, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

 

Сейчас в южноуральских больницах не хватает около трёх тысяч  врачей.

Будет расширяться и адресный целевой набор будущих специалистов в вузы, чтобы после обучения у докторов уже было место работы.

 

Также руководитель региона отметил, что в нашей области запускается дополнительная программа по поддержке врачей – им предоставят сертификат на получение жилья в любом городе Южного Урала.

 


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