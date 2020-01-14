За первенца будут выплачивать материнский капитал

Вчера, 18:52 Категория: Общество

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Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. Глава государства уделил много внимания социальным вопросам – от борьбы с бедностью до подъема демографии и здравоохранения.

Президент начал свою речь с оценки демографической ситуации. Коэффициент рождаемости сейчас составляет 1,5. Для сравнения – во время Великой Отечественной войны в 1943 году индекс составлял 1,3. А в 90-х было ещё хуже – 1,16. Дети, рождённые в те годы, сейчас создают свои семьи. Поэтому их поддержка – обязанность государства.

Владимир Путин предложил уже с 1 января 2020 года выплачивать ежемесячные пособия семьям с детьми от трёх до семи лет, в которых доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. Выплаты должны составить 5,5 тысяч рублей.

Программа материнского капитала будет продлена до 31 декабря 2026 года. С этого года право на его получение будет и у семей, в которых родится первенец. Сейчас сумма составляет 466 тысяч 617 рублей. Маткапитал за второго увеличат на 150 тысяч, таким образом, семьи смогут получить 616 тысяч рублей. Каждый год он будет индексироваться. А при рождении третьего ребёнка государство погасит 450 тысяч рублей за ипотеку.

Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальных классов с 1-го по 4-й класс. В тех школах, где есть возможность, оно должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

– Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием, – добавил президент.

Напомним, с этого года рацион питания учеников начальных классов в Челябинской области должен быть дополнен бесплатным стаканом молочной продукции.

С 1 сентября вводится специальная доплата классным руководителям – по пять тысяч рублей. Деньги будут выделять из федерального бюджета.

Президент предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Так на «лечебное дело» 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности «педиатрия» – 75 процентов. Квоты будут формироваться по заявкам регионов. Это, в свою очередь, должно предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам.

– Президент акцентировал внимание на первичном звене здравоохранения – это ФАП, поликлиники. В нашем регионе мы активно занимаемся этим. За 2019-2020 годы будет построено минимум 45 ФАП, – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – Продолжим реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для привлечения высококвалифицированных специалистов в районы. За счёт областного бюджета по программе «Ординатура» увеличим число обучающихся в вузах. Увеличим приём студентов в подведомственные медицинские колледжи на бюджетной основе.

Владимир Путин оглашал послание чуть больше часа. Затронул практически все важные темы, которые волнуют россиян. В конце речи он внёс предложения по изменению Конституции. Однако менять её или нет, решат сами граждане, посредством народного референдума.