Жители одного из посёлков рядом с Кыштымом задали вопрос президенту России Владимиру Путину

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Общество

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 17-ый раз. За это время президент успел ответить на 81 вопрос, а всего их поступило от жителей России больше миллиона.

При этом один из первых прозвучал вопрос из Челябинской области. Он касался фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Маук Каслинского района, а именно нехватки в нём медицинского персонала. Вместо четырёх человек, в ФАПе Маука работает всего двое. Большой проблемой для молодых специалистов становится жильё, точнее его отсутствие.

– Врач из Челябинской области обозначила проблему – жильё. Этим должны заниматься региональные и местные власти. Должны предусмотреть деньги на эти цели в своих бюджетах. По кадрам, действительно, до сих пор существует дефицит. Одна из существенных задач, конечно, повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут, у врачей выросли на 5 процентов, – сказал Владимир Владимирович.

Отметим, что временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер именно этой проблеме уделил особое внимание в своем обращении к депутатам Законодательного Собрания. Он поставил задачу разработать областную программу по обеспечению жильём молодых врачей, и в ближайшие годы решить кадровую проблему в больницах.

Сейчас в Челябинской области действует программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Недавно были приняты законы о мерах поддержки студентов-медиков, которые потом вернутся в малые города и села.