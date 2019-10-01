В Кыштыме появилась вертолётная площадка

Автор: КР от Сегодня, 17:08 Категория: Медицина

Вчера вертолёт санитарной авиации снова прилетел в наш город, чтобы перевести тяжелобольного пациента из Кыштымской городской больницы в Челябинск.

С июня этого года вертолётной площадкой служила стоянка у Народного дома. Однако было принято решение обустроить посадочную зону на территории медгородка. Деньги на это выделил Кыштымский медеэлектролитный завод в рамках соглашения о социальном партнёрстве с администрацией округа.

До конца октября ещё предстоит отсыпать и оградить площадку, установить ветроуказатель и бордюры.

– Новое место посадки получило положительную оценку. По словам пилота, площадка компактная и доступная, одна из лучших в Челябинской области, – сказал главный врач горбольницы Игорь Усков.

Напомним, о необходимости развития санитарной авиации заявил губернатор региона Алексей Текслер. Эта работа проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Вертолёты санавиации базируются в Магнитогорске и под Челябинском. Пациентов доставляют в больницы, в которых оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь.