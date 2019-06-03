В Кыштыме пациентов горбольницы начали отправлять в областной центр на вертолёте

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Общество

Служба санитарной авиации появилась на Южном Урале в мае этого года. Медицинские вертолёты работали в регионе до 2000-х годов. Затем их функцию стали выполнять реанимобили.

Теперь санавиация снова будет использоваться для экстренной перевозки в специализированные больницы пациентов, которых необходима экстренная и высокотехнологичная помощь.

– Вчера в Кыштым впервые прибыл медицинский вертолёт с бригадой врачей, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской горбольницы Игорь Усков. – Он приземлился на парковке набережной у Народного дома. Перевозка больного до Челябинска заняла 25 минут. В перспективе рассматриваются варианты организации вертолётной площадки на территории медгородка.

Сейчас в Челябинской области два медицинских вертолёта. Они базируются в Челябинске и Магнитогорске.

Решение о транспортировке больных принимает специальная медицинская комиссия санавиации.

Планируется, что медицинские вертолёты будут совершать до 500 вылетов в год.

По словам врио губернатора Алексея Текслера, если потребуется больше вылетов, власти Челябинской области продолжат работу над увеличением финансирования. С мая по декабрь 2019 года на оказание экстренной помощи с использованием санитарной авиации выделено более 93 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.