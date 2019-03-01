Кыштым вновь преобразится благодаря договору о социальном партнёрстве с медеэлектролитным заводом

Автор: КР от Вчера, 17:27 Категория: Общество

Сегодня в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева и генеральный директор медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев в третий раз подписали договор о социальном партнёрстве.

В рамках соглашения будут решены серьёзные социальные вопросы, касающиеся сохранения исторического наследия, благоустройства и поддержки образовательных учреждений. Вице-президент Русской медной компании по социальной ответственности и кадровой политике Анна Шабарова, присутствовавшая при подписании договора, стала в 2016 году инициатором такого социального партнёрства

– Медеэлектролитный завод неразрывно связан с историей Кыштыма, – сказала сайту «КР» Анна Алексеевна. – Мы видим проблемы города, и насколько сможем, всегда будем на них реагировать и помогать в их решении.

Напомним, что в преображение набережной у Народного дома Кыштымский медеэлектролитный завод вложил почти…девять миллионов рублей. Благодаря этому градообразующему предприятию отремонтированы два этажа дома культуры металлургов. В этом году здесь отремонтируют зрительный зал.

На благоустройство набережной у Народного дома Кыштымский медеэлектролитный завод выделил девять миллионов рублей. Фото Максима Швейкина.

КМЭЗ также принял участие в финансировании благоустройства детских игровых площадок, установил воркаут-зоны на территориях первой и второй школ. Еще около трёх миллионов рублей завод заплатил за издание 5000 экземпляров книги-фотоальбома «Прогулки по Кыштыму».

В этом году в рамках соглашения о социальном партнёрстве завод направит на развитие исторической и культурной среды города 18 миллионов 750 тысяч рублей.

Часть этих денег пойдёт на благоустройство набережной в центре города. В частности, будет возвращён на историческое место уникальный чугунный фонтан, который до этого десятилетиями разрушался в парке усадьбы Демидова.

Но это далеко не все объекты, которые порадуют горожан в нынешнем году.

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