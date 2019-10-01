В Кыштыме одно из градообразующих предприятий построит вертолётную площадку

Автор: КР от Вчера, 18:57 Категория: Медицина

Сергей СМИРНОВ защищает проект строительства вертолётной площадки на заводе. Фото Елены КАРНАУХОВОЙ

Уже в этом году на территории Кыштымской городской больницы появится хорошо оборудованная вертолётная площадка, предназначенная для транспортировки тяжело больных пациентов в медицинские учреждения Челябинска. Её строительство в рамках договора о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского округа и медеэлектролитным заводом финансирует АО «КМЭЗ». На кадастровые работы, на раздел земельного участка, обрезку деревьев, перенос тепловых сетей и обустройство площадки предприятие выделило более полутора миллионов рублей.



Вертолётная площадка в Кыштыме станет четвёртой в области после Катав-Ивановска, Миасса и Кунашака. На берегу городского пруда уже выкорчеваны деревья, вывезен лишний грунт. В ближайшее время территория размером в сорок квадратных метров будет отсыпана, утрамбована и выровнена. На площадке предстоит сделать разметку, установить ветроуказатель и бордюры. Все работы должны быть завершены уже в октябре.



По словам главного врача кыштымской горбольницы Игоря Ускова, из нашего города первого пациента в тяжёлом состоянии отправили в Челябинск на вертолёте с командой центра медицинских катастроф 23 июня. С тех пор подобная помощь потребовалась еще трём больным.



Напомним, что на Кыштымском медеэлектролитном заводе недавно были подведены итоги конкурса «Измени свой завод к лучшему». Коллектив проектно-конструкторского отдела, в составе которого руководитель группы Сергей Смирнов, старший инженер-конструктор Сергей Гугучкин, ведущий инженер-конструктор Виктор Таксубаев и главный конструктор Анатолий Фадеев предложили обустроить на территории предприятия вертолётную площадку для приёма высоких гостей, правительственных делегаций и организации экскурсий над заводом с высоты птичьего полёта.



Однако вертолётная площадка оказалась насущной необходимостью городского масштаба.