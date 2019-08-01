В Кыштыме появится вертолётная площадка для санитарной авиации

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Медицина

Санитарную авиацию возродили на Южном Урале в мае этого года. Сейчас в регионе работают два медицинских вертолёта. Они базируются в Челябинске и Магнитогорске.

На них доставляют пациентов в тяжёлом состоянии из отдалённых районов Челябинской области в крупные больницы. Как правило, это пострадавшие в ДТП, больные, у которых диагностированы инфаркт, инсульт и другие заболевания, требующие специализированной медицинской помощи.

Первые две посадочные платформы для «небесных скорых» организовали в Катав-Ивановске и Миассе. Недавно площадку для санитарной авиации оборудовали в селе Кунашак. Четвертая появится в Кыштыме.

– Она будет построена на территории медгородка, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Уже выбрано место. Вертолётную площадку оборудуют недалеко от берега городского пруда, где была зона отдыха.

Как сказали сайту «КР» в администрации Кыштымского городского округа, вертолётную площадку оборудуют до 1 октября.