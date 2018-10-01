Дом культуры металлургов в Кыштыме отмечает полувековой юбилей Автор: КР от Сегодня, 15:58 Категория: Культура 0 Праздник пройдёт сегодня в обновлённом здании. Напомним, что в рамках договора о социальном партнёрстве между администрацией округа и Кыштымским медеэлектролитным заводом на двух этажах дома культуры был проведён капитальный ремонт. В праздничной программе примут участие творческие коллективы со всего города. Приглашённые гости увидят фильм, к созданию которого причастны жители Кыштыма, имеющие отношение к деятельности дома культуры. Они предоставили фотографии из личного архива и поделились воспоминаниями и историями прошлых лет. Также подготовлена церемония награждения по 15 номинациям. – В составе учреждения занимаются пять коллективов, – сказала сайту «КР» художественный руководитель дома культуры Елена Тюрякина. – Это народные коллективы «Добрая примета» и «Календарь», кавер-группа «Центральный район», детский образцовый ансамбль «Гусельки» и детский образцовый театральный коллектив «Мираж». Помимо этого коллектив ДК металлургов плотно сотрудничает с духовым оркестром под управлением Петра Устинова, библиотекой № 2, начальной и средней школами. За год в доме культуры проводится более 100 мероприятий, которые посещают почти 7000 человек. Руководит учреждением Людмила Михайловна Самокрутова. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить