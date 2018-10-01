Дом культуры металлургов в Кыштыме отмечает полувековой юбилей

Автор: КР от Сегодня, 15:58 Категория: Культура

Праздник пройдёт сегодня в обновлённом здании. Напомним, что в рамках договора о социальном партнёрстве между администрацией округа и Кыштымским медеэлектролитным заводом на двух этажах дома культуры был проведён капитальный ремонт.

В праздничной программе примут участие творческие коллективы со всего города. Приглашённые гости увидят фильм, к созданию которого причастны жители Кыштыма, имеющие отношение к деятельности дома культуры. Они предоставили фотографии из личного архива и поделились воспоминаниями и историями прошлых лет.

Также подготовлена церемония награждения по 15 номинациям.

– В составе учреждения занимаются пять коллективов, – сказала сайту «КР» художественный руководитель дома культуры Елена Тюрякина. – Это народные коллективы «Добрая примета» и «Календарь», кавер-группа «Центральный район», детский образцовый ансамбль «Гусельки» и детский образцовый театральный коллектив «Мираж».

Помимо этого коллектив ДК металлургов плотно сотрудничает с духовым оркестром под управлением Петра Устинова, библиотекой № 2, начальной и средней школами.

За год в доме культуры проводится более 100 мероприятий, которые посещают почти 7000 человек. Руководит учреждением Людмила Михайловна Самокрутова.